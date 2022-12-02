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Общество

Новое российское лекарство от слабоумия готово к клиническим испытаниям

05.12.2022 07:00|ПсковКомментариев: 0

Ученые из Института биоорганической химии (ИБХ) РАН заканчивают доклиническую стадию испытаний нового лекарства от деменции. Препарат, получивший название «Когниран», отличается от всех существующих средств против слабоумия, так как основан на новых принципах. Он содержит небольшую пептидную молекулу — составную часть белка человека Lynx1 — которая способна активировать нервные окончания в мозге (рецепторы), которые воспринимают никотин, и за счет этого улучшать когнитивные функции.

«Если активировать эти рецепторы, чтобы они чаще открывались и проводили больше ионов, то они, в свою очередь, увеличат эффективность нервной передачи и процессов формирования памяти в коре и других частях головного мозга, и как следствие улучшится ментальная функция», — сказал руководитель лаборатории биоинженерии противоопухолевых препаратов и искусственных нейромодуляторов ИБХ РАН Захар Шенкарев.

Как пояснил ученый, часто нарушения умственных способностей у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями связаны с тем, что у больного начинают плохо работать альфа-7 никотиновые рецепторы. Например, при болезни Альцгеймера в нейронах происходит накопление амилоидов — скоплений неправильно свернутого белка. Они взаимодействуют с рецепторами и подавляют их работу, что нарушает передачу нервных импульсов и вызывает деменцию, уточняют «Известия».

Обнаружив у человека белок, который может активировать никотиновые рецепторы, специалисты ИБХ РАН вырезали из него часть, отвечающую за этот эффект.

Теги: #лекарства #медицина #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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