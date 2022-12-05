Общество

Социальным педагогам хотят разрешить выходить на пенсию досрочно

Социальным педагогам в школах предлагают разрешить выход на досрочную пенсию из-за особенностей работы с трудными детьми. Об этом главу кабмина Михаила Мишустина попросили первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

В письме парламентарии ссылаются на пояснения Минтруда, в котором допускается досрочная пенсия для некоторых профессий при повышенных психофизиологических нагрузках. Кроме того, депутаты считают, что право на такую льготу должны иметь директора школ и детсадов, а также их заместители, уточняют «Известия».

По их словам, сегодня право выхода на досрочную пенсию есть только у тех социальных педагогов, которые работают в спецучреждениях: детских домах, образовательных структурах для детей с отклонениями в развитии или нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Однако такие же преподаватели в обычных школах этой льготой воспользоваться не могут.

Что касается директоров и их замов, то на них возложена колоссальная ответственность, и это можно считать фактором повышенной психофизиологической нагрузки. При этом как пояснила Яна Лантратова, причиной этого обращения стали жалобы со стороны самих социальных педагогов.

«Постоянно посещаю школы в разных регионах страны. Социальные педагоги в одном из субъектов мне рассказали, что их оклад составляет всего 8,8 тысячи рублей, примерно такая же премиальная часть. Но больше всего их не устраивает то, что в педагогический стаж работа социального педагога не засчитывается, и рассчитывать на досрочную пенсию они не могут», — пояснила депутат.