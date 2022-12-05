Общество

День волонтёра отмечают в России 5 декабря

День добровольца (волонтёра) отмечают в России 5 декабря. Праздник установлен указом президента России № 572 от 27 ноября 2017 года.

Учреждению праздника предшествовала длительная история развития волонтёрского движения в России, а выбор даты пал на день, когда отмечается Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, установленный в 1985 году по решению Генеральной Ассамблеей ООН, пишет calend.ru.

История добровольческого (волонтёрского) движения в России берёт своё начало ещё в период Древней Руси. Тогда оно было связано с социальным явлением благотворительности и взаимопомощи. Этому способствовали общинный характер жизни и труда. Позднее благотворительность ради реализации общественно и государственно значимых проектов стала характерной чертой представителей высших сословий, оказывавших финансовую поддержку для их осуществления.

В конце XIX века в России появились попечительские организации для бедных людей, осуществлявшие свою деятельность на основе пожертвований и за счёт работы в них добровольцев.

Советский период истории дал настоящий толчок развитию добровольческого движения. Многие «стройки века» возводились при участии добровольцев.

Волонтёров можно увидеть при ликвидации последствий стихийных бедствий, оказывающими помощь сотрудникам МЧС, участвующими в поисках пропавших детей, помогающими людям с ограниченными физическими возможностями, беженцам, переселенцам, одиноким людям, участвующими в проведении крупных спортивных и культурных мероприятий и т.д.

Деятельность волонтёрских и добровольческих некоммерческих общественных организаций регламентируется определёнными правовыми нормами, в том числе международного характера.

Учреждение праздника было направлено на дальнейшее развитие добровольческого движения, вовлечение в него подростков и молодёжи для их успешной социализации и воспитания. С той же целью 2018 год был объявлен Годом добровольца (волонтёра). Он завершился Международным форумом добровольцев, прошедшим в декабре в Москве, праздничным концертом и объявлением лауреатов Всероссийского конкурса «Доброволец России 2018».