Общество

Онлайн-торговлю электронными сигаретами предложили запретить в России

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить торговлю электронными сигаретами через Интернет.

В обращении законодатель отметил, что, по сообщениям СМИ, только в течение последнего года в России произошло несколько случаев, в результате которых курение электронных сигарет спровоцировало смерть несовершеннолетнего гражданина, сообщает RTна русском.

Эксперты, в том числе иностранные, не раз обращали внимание на ложные утверждения производителей электронных сигарет о том, что они безопаснее традиционных табачных изделий.

Медицинские исследования последних лет показали, что курение электронных сигарет повреждает лёгкие, провоцирует симптомы астмы, оказывает негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

При этом если онлайн-торговля традиционными табачными изделиями в России запрещена, то электронные сигареты и их элементы — системы нагрева, картриджи для солевого никотина, испарители и т. д. — можно сегодня заказать с доставкой на крупных онлайн-маркетплейсах, отметил Султан Хамзаев.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении запрета на реализацию электронных сигарет и их отдельных компонентов в Российской Федерации через площадки онлайн-торговли», — говорится в тексте обращения.