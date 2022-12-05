Общество

Операция «Неформал» началась в Псковской области

В Псковской области началась комплексная оперативно-профилактическая операция «Неформал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие проводится с 5 по 15 декабря в целях повышения эффективности работы органов внутренних дел по выявлению подростковых групп антиобщественной направленности, взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность, а также предупреждения экстремистских и националистических проявлений.

В ее проведении принимают участие сотрудники УМВД России по Псковской области, члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, представители социальной службы, образовательных учреждений.

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки планируется проведение профилактических рейдов в местах массовой концентрации молодежи, проверок по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел.

Во взаимодействии с органами образования намечено организовать с учащимися беседы, направленные на предупреждение преступлений и правонарушений, в том числе связанных с разжиганием межнациональной розни, разъяснять меры уголовной и административной ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Одна из главных задач операции – профилактика экстремистских и националистических проявлений в молодежной среде.