Общество

Родственников по линии отца ищет россиянка в Великих Луках

Олега Виноградова ищет племянница Юлия в Великих Луках через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Виноградов Олег - брат моего отца. В 1969 году проживал в городе Великие Луки. У него была жена, которую звали Лера. Моих бабушку и дедушку звали Андрей и Раиса. У него была, предположительно, сестра, которую звали Лидия, и брат Валерий (это мой отец). Никого из них я никогда не видела. Хотелось бы найти родственников по линии отца», - уточнила женщина.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно отыскать по номеру №2867920.