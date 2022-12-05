Общество

«Серебряные» волонтёры из Псковской области приняли участие во всероссийском форуме в Москве

Активисты Псковского регионального отделения «Союза пенсионеров России» и проекта «Единой России» «Старшее поколение» Людмила Небеева и Виктор Веревкин приняли участие во всероссийском форуме «Серебряное волонтерство: мы рядом» в Москве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба псковского отделения партии «Единая Россия»

Всего в преддверии Дня волонтёра на партийной площадке собрались более 170 «серебряных» волонтёров и участников партпроекта «Старшее поколение». В работе форума приняли участие ведущие эксперты партпроекта, представители федеральных ведомств, активные волонтёры из разных регионов страны.

Среди основных тем форума: новые форматы работы с «серебряными» волонтёрами, организация выездной гериатрической помощи и медицинской реабилитации в регионах. Кроме того, собравшиеся подвели итоги работы партпроекта «Старшее поколение» и наметили планы на следующий год.

В приветственном адресе председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что «серебряные» волонтёры, как и волонтёры в целом, вносят неоценимый вклад в развитие общества.

«Они справляются с самыми сложными задачами, которые требуют от них душевной щедрости, чуткости, особого внимания к каждому, кто в нём нуждается. Богатый жизненный и профессиональный опыт, высокие идеалы и принципы помогают вам стать незаменимыми помощниками и наставниками в самых разных сферах жизни. Ваша деятельность имеет огромное значение для укрепления связей между поколениями, расширения прав и возможностей граждан старшего возраста», - сказал он.

Федеральный координатор партпроекта «Старшее поколение», зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова объявила о запуске с 2023 года онлайн-программы обучения в рамках Высшей партийной школы для серебряных волонтёров.

«На партийной площадке можно будет формулировать свои проблемы и узнать очень много полезной, нужной информации», - рассказала она.

По словам участницы форума из Пскова Людмилы Небеевой, форум был очень полезным и вызвал у всех много эмоций: «Как горели глаза у каждого выступающего во время обсуждения добровольческой деятельности! Каждый участник поделился опытом поддержки наших защитников, участвующих в спецоперации. Мы передаем нашим ребятам вязаные вещи, чтобы наша забота согрела их на тех рубежах, где они сейчас находятся».

По итогам форума было принято решение о создании единой структуры и обучающих программ, где будет обобщен опыт лучших практик из всех субъектов.

После завершения форума волонтеры серебряного возраста приняли участие в экскурсии в «Музей Победы», а также посетили спектакль «Очень весёлые ребята» в театре «Русская песня».