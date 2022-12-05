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Общество

10 нарушений в сфере оборота гражданского оружия выявили в Псковской области

05.12.2022 16:07|ПсковКомментариев: 0

22 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан провели сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области с 28 ноября по 4 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ЛРР выявили 10 административных правонарушений и изъяли одну единицу оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

Теги: #Росгвардия #Псковская область #оружие
Источник: Псковская Лента Новостей
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