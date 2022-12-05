Общество

Александр Борисов принял участие в акции «Коробка храбрости»

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов принял участие в акции «Коробка храбрости». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В рамках акции проводится сбор игрушек для детей, проходящих лечение в медицинских учреждениях региона. Александр Борисов поддержал юных псковичей, проходящих лечение в Детской областной больнице, передав подарки для них. Куклы, машинки, развивающие игры, пазлы, мозаики, конструкторы, книги и многое другое положил в коробку от Александра Борисова его помощник Валентин Борисов.

«Эта добрая акция – импульс к выздоровлению детей. Болезненные процедуры, уколы зачастую требуют у детей терпения и смелости. Небольшие подарки поднимут настроение, придадут сил, что позволит детям скорее поправиться», – подчеркнул Александр Борисов.

5 декабря активисты «Единой России» отмечают День добровольца добрыми делами и благотворительными акциями. Все игрушки, собранные в рамках акции «Коробка храбрости» в Пскове, передадут в Псковскую детскую областную больницу.