Общество

Влияние атлантических циклонов почувствует Северо-Запад России

Влияние атлантических циклонов почувствует Северо-Запад России, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Вот уже почти две недели огромная территория – от Енисея до западных границ России – остаётся во власти морозного антициклона. Так, во Владимире накануне днём температура поднялась лишь до −10°, а в Москве было −9°С. Всё это ниже даже январской нормы», – отметили специалисты.

Погода скоро начнёт меняться. Последние две недели очаг высокого давления с запада пытается теснить атмосферные фронты атлантических циклонов. Постепенно их напор усиливается, и в начале этой недели первой порции снеговых туч удалось пробиться в западные регионы России. Снег пошёл на Северо-Западе, например, в Санкт-Петербурге. Днём в понедельник в городе потеплело до −2°.

«Сегодня влияние атлантических циклонов почувствует только крайний запад и северо-запад Русской равнины», - говорится в прогнозе синоптиков.

Но уже к четвергу в зоне антициклональной погоды останутся юг Сибири, Урал и Предуралье, а по остальной территории будут смещаться поля фронтальной облачности. Здесь тоже пойдёт снег, а температура начнёт быстро повышаться. На берегах Балтики, в Причерноморье, в Черноземье и на западе Центрального района потеплеет до 0…−5°. А в южных областях показания термометров снова уйдут в плюс.

А вот в центре России перемены погоды будут более заметными. В Москве мороз и солнце удержатся только до среды: −7…−8°. А с четверга вместе со снегопадами придет потепление, и в субботу в мегаполисе уже около 0°.