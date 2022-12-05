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Общество

Мошенники придумали новые схемы обмана подростков-геймеров

06.12.2022 08:10|ПсковКомментариев: 0

В Москве подросток отдал 2,5 млн рублей злоумышленникам, предложившим ему поиграть на ставках в Brawl Stars. 

Из этой суммы 1,8 млн рублей он отправил через терминал на QIWI-кошелек и абонентские номера телефонов, другую часть передал неустановленному лицу, чем причинил своей матери ущерб в крупном размере, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Это далеко не единственный случай обмана фанатов мобильных игр, сказали в Group-IB. С уходом с российского рынка разработчика Brawl Stars компании Supercell в Сети появились новые мошеннические схемы, связанные с продажей игровой валюты. Их жертвами становятся в основном дети, но и взрослые — тоже.

«В этом году киберпреступники как никогда активно используют сценарии ушедших из России брендов, в том числе и игровых, чтобы выманить деньги и данные жертв, сказали там. В топе таких схем — многопользовательская видеоигра Brawl Stars, особенно популярная среди детей», — рассказал Евгений Егоров, ведущий аналитик Group-IB департамента Digital Risk Protection.

С другой стороны — в 2022 году тратить на игры россияне стали, как минимум, наполовину меньше, чем в прошлом, отметили в банках. Игровые траты клиентов Росбанка в 2022 году сократились на 40%, клиентов МКБ — на 92%, а среди клиентов МТС Банка количество покупок видеоигр уменьшилось в 3,4 раза.

Теги: #мошенничество #компьютерные игры
Источник: Псковская Лента Новостей
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