Общество

Россиянам объяснили, как сэкономить 25% средств на новогодних подарках

Затраты на покупку новогодних подарков можно сократить на 25%, считает финансовый аналитик Виталий Калугин.

«Если покупать новогодние подарки в первом попавшемся магазине с новогодней елкой на витрине, то цены могут "укусить". Чтобы не переплачивать, лучше сделать заказ на цифровом маркетплейсе. Там бывают скидки на товары, которые в розничных магазинах стоят существенно дороже. Идите на маркетплейсы и заказывайте подарки, пока есть время на доставку. Это будет дешевле на 20-25%, чем в обычном магазине», – такое мнение высказал в интервью радио Sputnik финансовый аналитик Виталий Калугин.

Для максимальной экономии нужно выбрать не только подходящее место для покупки новогодних подарков, но и правильное время, продолжил он.

«Крупные российские маркетплейсы имеют похожий функционал. На любом из них можно сделать пометку в специальном поле, чтобы вас предупредили о снижении цены именно на тот новогодний подарок, который вы хотите. Информация о снижении цены вам придет в СМС-сообщении или на электронную почту. Сэкономить можно только так, по-другому не получится», – выразил уверенность Виталий Калугин.