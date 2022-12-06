Общество

Ещё с шестью погибшими на Украине военнослужащими простились в Псковской области

Ещё с шестью военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

«Военнослужащие Псковской земли, погибшие при исполнении воинских обязанностей в специальной военной операции.

Вечная им память и слава», - написал Михаил Ведерников.

Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова

В регионе простились с гвардии подполковником Александром Хоменко, гвардии подполковником Сергеем Никулиным, гвардии сержантом Алексеем Лыкиным, гвардии младшим сержантом Максимом Онищенко, гвардии рядовым Анатолием Чинь, старшиной

Владимиром Осиповым.

«Приношу искренние соболезнования родным. Семьям окажем всю необходимую поддержку», - добавил глава региона.