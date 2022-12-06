Общество

Торговая сеть «Бизон» объявила акцию до 22 декабря

В торговой сети «Бизон» на территории Псковской области с 2 по 22 декабря стартовала акция в связи с вновь открывшимися магазинами сети.

Так, вновь псковичей радуют магазины по адресам: улица Текстильная, 1, Лепешинского, 8, а также магазин, находящийся на пересечении улиц Рокоссовского и Коммунальной.

Филейная – 349 руб/кг

Куриная – 189 руб/кг

Сардельки Свиные ГОСТ – 299 руб/кг

Таллинская п/к ГОСТ белк.об. – 469 руб/кг

Паштет печеночный 150г – 49 руб/шт

Корейка Деликатесная к/в – 449 руб/кг

Котлеты Домашние 75г – 22 руб/шт

Вареники постные с картофелем, грибами и луком 450г – 99 руб/шт.

Магазины «Бизон» представляют весь ассортимент продукции, выпускаемый Псковским мясокомбинатом. Сеть «Бизон» гарантирует свежесть продукции - поставки с мясокомбината осуществляются ежедневно. Магазины оснащены современным холодильным оборудованием, которое обеспечивает оптимальный режим хранения и поддержания вкусовых качеств продукции.

Ознакомиться со всем ассортиментом и узнать месторасположение магазинов можно на сайте.