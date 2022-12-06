Общество

Официальные сообщества в социальных сетях появились у псковских приставов

Официальные сообщества в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» появились у псковских судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Судебные приставы приглашают жителей Псковской области вступать в сообщества для того, чтобы быть в курсе самых последних событий.

«Любой житель региона, состоящий в сообществе, может задать интересующий его вопрос. Также можно читать свежие новости о деятельности УФССП России по Псковской области, просматривать фотографии, видеозаписи, рассказывающие о работе регионального ведомства. Благодаря социальным сетям вы всегда сможете быть в курсе актуальных новостей службы, последних изменений в действующем законодательстве», – рассказали в управлении.

Официальные сообщества УФССП России по Псковской области появились в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».