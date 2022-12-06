Общество

Школу №1 имени Леона Поземского планируют отремонтировать в Пскове

Разработку проектной документации для производства ремонтно-реставрационных работ и приспособления объекта культурного наследия регионального значения «Здание мужской гимназии» (капитальный ремонт здания и благоустройство территории средней общеобразовательной школы №1 имени Л. М. Поземского) заказала администрация города Пскова. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фото: Борис Елкин / Telegram

Подрядчику предстоит разработать научно-проектную документацию для реставрации объекта, провести археологические исследования, инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, разработать проект приспособления, провести историко-культурную экспертизу и госэкспертизу проектной документации.

Начальная цена контракта - 7 млн 526 тысяч 355 рублей. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета Пскова.

Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 7 декабря. Изготовить проектную документацию необходимо до 31 августа 2023 года.