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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Владимиром Кузем

06.12.2022 12:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Псковской области и о работе в 7-м округе, интересы которого он представляет в региональном парламенте.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Теги: #гайд-парк #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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