Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Владимиром Кузем

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Псковской области и о работе в 7-м округе, интересы которого он представляет в региональном парламенте.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.