Мёртвую крысу обнаружил россиянин в упаковке с гречкой

Мёртвая крыса оказалась в пакете с гречкой в одном из супермаркетов Екатеринбурга.
Фото: «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» / «ВКонтакте»
Местный житель опубликовал фото в Сети с оказавшейся в гречке мёртвой крысой, сообщает RuNews24.
С виду обычная упаковка содержала уже погибшего грызуна. «Купили гречку на улице Металлургов с сюрпризом», - написал автор поста.
Местные жители в комментариях рекомендовали пострадавшему покупателю обратиться в Роспотребнадзор.
Представитель магазина также отреагировал и попросил автора написать в личные сообщения.