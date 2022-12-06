Общество

Мёртвую крысу обнаружил россиянин в упаковке с гречкой

Мёртвая крыса оказалась в пакете с гречкой в одном из супермаркетов Екатеринбурга.

Фото: «Черный список Екатеринбург | Отзывы | ЧС» / «ВКонтакте»

Местный житель опубликовал фото в Сети с оказавшейся в гречке мёртвой крысой, сообщает RuNews24.

С виду обычная упаковка содержала уже погибшего грызуна. «Купили гречку на улице Металлургов с сюрпризом», - написал автор поста.

Местные жители в комментариях рекомендовали пострадавшему покупателю обратиться в Роспотребнадзор.

Представитель магазина также отреагировал и попросил автора написать в личные сообщения.