Более 20 псковичей выздоровели от COVID-19 за сутки

Более 20 псковичей выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
Всего с начала пандемии от заболевания избавились 123 439 человек.
Подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 125 654, за сутки – 19. Скончался от СOVID-19 1951 человек, за сутки летальных случаев не зафиксировали.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков - 41151/10
- Великие Луки - 18248/2
- Бежаницкий район - 1611/0
- Великолукский район - 2855/0
- Гдовский район - 2254/0
- Дедовичский район - 3090/0
- Дновский район - 1024/0
- Красногородский район - 1137/2
- Куньинский район - 1069/1
- Локнянский район - 1209/1
- Невельский район - 5664/0
- Новоржевский район - 1352/0
- Новосокольнический район - 3305/0
- Опочецкий район - 3836/0
- Островский район - 6096/0
- Палкинский район - 1279/0
- Печорский район - 2980/0
- Плюсский район - 1974/1
- Порховский район - 4563/1
- Псковский район - 9713/0
- Пустошкинский район - 1585/0
- Пушкиногорский район - 1808/0
- Пыталовский район - 1925/1
- Себежский район - 3006/0
- Стругокрасненский район - 2125/0
- Усвятский район - 749/0