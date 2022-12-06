Общество

Более 20 псковичей выздоровели от COVID-19 за сутки

Более 20 псковичей выздоровели от COVID-19 за прошедшие сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Всего с начала пандемии от заболевания избавились 123 439 человек.

Подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 125 654, за сутки – 19. Скончался от СOVID-19 1951 человек, за сутки летальных случаев не зафиксировали.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: