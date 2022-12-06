Общество

Число несчастных случаев на производстве в России сократилось втрое за 12 лет

Количество несчастных случаев на производстве в России за последние 12 лет сократилось в три раза до 21 тысяч человек, сообщила во вторник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Правительство России уделяет особое внимание вопросам сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. За последние 12 лет количество несчастных случаев на производстве снизилось в три раза - с 66 тыс. до 21 тысяч», - сказала она в видеоприветствии к 26-й Международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда - 2022»(БИОТ).

Голикова напомнила, что с 1 марта этого года вступил в силу обновленный десятый раздел Трудового кодекса. В нем закреплен вектор на внедрение ориентированного на риски подхода в области охраны труда, пишет ТАСС.

«Так, базой для формирования государственной политики в данной сфере выступает управление профессиональными рисками, что и легло в основу стратегии охраны труда», - пояснила вице-премьер.

Она добавила, что на законодательном уровне создаются новые инструменты управления системой охраны труда, в основе которых лежит профилактика. При обеспечении работников средствами индивидуальной защиты предлагается применять адресный подход, учитывающий конкретные профессиональные риски на рабочих местах. «Работодатели и работники получают большую свободу в выборе средств индивидуальной защиты, сильнее вовлекаются в процесс управления безопасностью и здоровьем на работе, что, безусловно, повышает уровень защищенности работника от опасностей в процессе трудовой деятельности», - пояснила Голикова.

Она отметила, что российский рынок средств индивидуальной защиты динамично развивается, он включает более 4 тысяч предприятий, где трудятся свыше 120 тысяч специалистов. Вице-премьер также выразила благодарность за большой вклад в развитие культуры безопасности в России Ассоциации СИЗ, которая в 2022 году отмечает свой 20-летний юбилей.