Общество

В Госдуме подготовили проект о возможности для женщин работать пожарными

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» подготовили законопроект, предлагающий снять для женщин ограничения на работу пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами и на возможность вести работы в нефтехимической, добывающей, металлургической промышленности, пишет РИА Новости.

«Представляются необоснованными запреты для женщин работать пожарными, машинистами, укладчиками, водолазами и на других профессиях. Для женщин это ограничения на развитие в профессии и доступ к высокооплачиваемой работе. Для мужчин – публично заявляемые неравные условия заботы о здоровье граждан со стороны государства», - указывают авторы в пояснительных материалах.

Законопроектом предлагается признать утратившей силу статью 253 Трудового кодекса РФ, которой «запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы». Кроме того, с пакетом документов прилагается перечень актов Минтруда РФ, которые также предлагается признать утратившими силу. Среди них - приказ министерства об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин.

Среди таких отраслей в приказе перечислены некоторые работы на химических производствах, подземные и горные работы, черная металлургия и ряд других работ.

«Перечень запрещенных профессий – это неэффективная забота о здоровье женщин. Многим из них приходится работать в сложных условиях по профессиям, которые традиционно считаются женскими. Например, в законе вводится запрет для женщин поднимать и перемещать грузы больше 10 килограмм. Но медсестры и санитарки перекладывают лежачих больных, которые весят намного больше, а получают за свою работу зачастую сильно меньше, чем мужчины на работах из "запрещенного перечня"», - добавляют депутаты.

Как сообщила в ходе выступления в Госдуме депутат от партии Сардана Авксентьева, документ будет внесен в Думу во вторник.