Общество

Награждение победителей «Диктанта Победы» состоялось в Пскове и Стругах Красных

Представитель Росгвардии по Псковской области Мухтар Мусуков, главный бухгалтер Писковской школы Псковского района Ольга Примерова, учитель физкультуры Стругокрасненской школы Ольга Епифанова, ученик Красногородской школы Данила Михеев, учитель Палкинской средней школы Светлана Трофимова показали лучшие результаты в знаниях о Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

С победой в региональном этапе международной исторической акции «Диктант Победы» Мухтара Мусукова и Ольгу Примерову от имени председателя регионального организационного комитета «Наша Победа», секретаря Псковского регионального отделения партии Александра Козловского поздравил региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Владимир Яников.

Он вручил победителям дипломы и книги о Великой Отечественной войне.

«Я принимаю участие уже в четвертый раз, дважды становилась победителем регионального этапа. Участвую, потому что понимаю, что сейчас часто наблюдается искажение исторических фактов итогов Великой Отечественной войны, и для того, чтобы нам верно реагировать на происходящее, нужно знать свою историю», - отметила Ольга Примерова.

Секретарь Стругокрасненского местного отделения партии Вера Андреева и исполнительный секретарь Светлана Шкаликова поздравили победительницу Ольгу Епифанову с победой в патриотическом конкурсе.

В ближайшее время пройдет награждение победителей из Палкино и Красногородска, отметили в партии.