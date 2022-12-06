Общество

Каток организуют в Пушкинских Горах силами школы

Пушкиногорская образовательная школа имени А. С. Пушкина организует каток в новом зимнем сезоне. Об этом рассказала директор школы Оксана Филиппова на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова

«У нашей школы есть добрая традиция: многие годы, в зимний сезон, когда позволяла погода, на территории образовательного учреждения заливался каток. Он пользовался неизменной популярностью у жителей. Кстати, не только у детей, но и у взрослых. С большим удовольствием мы создавали землякам условия и настроение для полезного отдыха», - прокомментировала директор.

Сегодня, 6 декабря, началась подготовка площадки под заливку. Открытие катка планируется ближе к выходным. Точную дату сообщат дополнительно.