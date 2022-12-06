Общество

Книга псковского ученого одержала победу во всероссийском конкурсе

Книга псковского ученого Максима Васильева одержала победу в IX Всероссийском инновационном общественном конкурсе на лучший учебник, учебное пособие и монографию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Максим Васильев.

В ноябре были подведены итоги IX Всероссийского инновационного общественного конкурса на лучший учебник, учебное пособие и монографию по результатам которого книга кандидата исторических наук, члена ассоциации исследователей Гражданской войны в России и Российского военно-исторического общества Максима Васильева была отмечена дипломом «За результаты плодотворной научно-исследовательской деятельности»

Всего на конкурс было номинировано 100 работ российских ученых и преподавателей по разным номинациям.

Книга Максима Васильева представляет собой солидный по объему сборник документов материалов. Представленные в нем документы и материалы позволяют читателю взглянуть на историю Гражданской войны с разных сторон, комплексно и объективно оценить происходящие события не только с официальной позиции советской власти, но и самого крестьянства. Значительный ряд документов введен в научный оборот впервые.