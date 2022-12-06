Общество

Отремонтированный псковский лицей №10 осмотрел Михаил Ведерников

С проведённым капитальным ремонтом в псковском лицее экономики и основ предпринимательства №10 ознакомился губернатор Псковской области Михаил Ведерников 6 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Учреждение также осмотрел заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков.

«Что отремонтировали?» – спросил Михаил Ведерников.

«Крыльцо, кровля. Сделана система водостока. Заменен теплоузел. В выделенные 43 млн вошёл ремонт 12 кабинетов. Кровля была очень больным местом», – рассказала директор учреждения, депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова.

Глава города Пскова Борис Елкин заметил, что при планировании ремонта исходили из самого сложного.

Директор лицея уточнила, что дети многое сделали для ремонта. «Они придумали дизайн для стен. Малярным скотчем наносили разметку, а рабочие уже потом красили», – объяснила она.

Михаил Ведерников осмотрел входную группу, спортивный зал, столовую, кабинеты начальных и старших классов, пообщался со школьниками. Затем он встретился с активом ребят, которые отвечали за дизайн. Ребята представили стену-доску, которую можно использовать для информации.

«Классная фишка, такой в области не видел. Молодцы, хорошая идея!» – оценил губернатор и вместе с Борисом Ёлкиным написал пожелания.

После представители власти и школьники сделали фото на память.

Напомним, образовательное учреждение вошло в программу «Модернизация школьных систем образования Псковской области».