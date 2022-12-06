Общество

Эксперт оценила программу поддержки российских вузов «Приоритет 2030»

Программа развития вузов «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты» стартовала в России год назад. Её цель – сформировать современные прогрессивные университеты и сделать их центрами научно-технического и экономического превосходства. Насколько важна такая инициатива, рассказала доцент РАНХиГС Санкт-Петербург, кандидат социологических наук Светлана Ляшко.

Программа «Приоритет 2030» – беспрецедентный масштабный проект поддержки отечественных вузов, стартовавший в 2021 году.

Как заметила эксперт, в целом подобная идея не нова. На протяжении десятилетий предпринимаются попытки обеспечить связь науки, образования и экономики. «Низкий объём выполняемых научно-исследовательских работ в некоторых вузах, их слабая связь с образовательной подготовкой студентов и значительная дистанцированность от экономических и социальных потребностей региона подчас делают вузы не ведущими игроками в развитии экономики как регионов, так и страны в целом», – сказала Светлана Ляшко.

По мнению специалиста, для повышения образовательного и научного потенциала высших учебных заведений необходимо кратно повысить уровень их влияния внутри страны и на международной арене. «Драйверов роста можно достигнуть за счёт инноваций, высокой продуктивности, поиска новых решений и идей. Выстроив линию развития "Лидерство – влияние – востребованность" российским вузам откроются новые перспективы», – пояснила эксперт.

Уходящий год подвёл первые итоги реализации программы «Приоритет 2030». Как отметила Светлана Ляшко, программа запустила масштабные изменения внутри вузов и позволила реализовать большие проекты.

Эксперт добавила, что лучшие вузы в 2023 году смогут претендовать на специальную часть гранта – до 1 миллиарда рублей на проведение прорывных научных исследований и создание новейших технологий для российской экономики.

Напомним, в 2021 году 106 вузов получили поддержку в виде базовой части грантов в 100 миллионов рублей, среди них 11 петербургских. При отборе оценивались программы развития вузов, их готовность и возможность интегрироваться в экономику и социальную сфера региона.

Источник: Северо-Западный институт управления РАНХиГС