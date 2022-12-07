Общество

Претензионную работу ведут псковские власти с подрядчиками по ремонту школ

Претензионную работу ведет комитет по образованию Псковской области с подрядчиками, которые не смогли вовремя отремонтировать школы в рамках программы «Модернизация школьных систем образования. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в комитете.

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По состоянию на конец октября 2022 года строительная готовность на всех 33 школах региона составляет 80-100%, уточнили в комитете. При этом, все виды работ, влияющие на организацию учебного процесса, удалось завершить.

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Оставшиеся виды работ проводятся во внеурочное время. Там, где речь идет о нарушении условий контракта и срыве сроков, комитет по образованию Псковской области организует претензионную работу.