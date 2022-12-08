Общество

Оборудование на 222 млн рублей поставили в отремонтированные школы Псковской области

Оборудование стоимостью 221,9 миллиона рублей поставили в отремонтированные школы Псковской области. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в региональном комитете по образованию.

Среди оборудования, которое установят в школах, – жарочные шкафы, холодильники, пароконвектоматы и электрические плиты для кухни. Кроме того, здесь появятся новые компьютеры – ноутбуки, планшеты и проекторы.

Также школьники смогут сесть за новые парты и начать писать на новых магнитно-маркерных досках.

Обновится и оборудование спортивных залов – сюда поступят лыжи, велотренажеры, гимнастические стенки и игровые электронные табло.

Помимо этого, все школы, вошедшие в программу модернизации школьных систем образования Псковской области, смогут полностью обновить базу учебников и учебных пособий. Контролировать это будут районные власти.