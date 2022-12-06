Общество

Популярные сорта мандаринов в России заместят корейскими и африканскими

Всемирная цитрусовая организация в начале декабря заявила в своем ежегодном отчете, что в Северном полушарии упало производство цитрусовых — в среднем на 13%. Речь идет о таких странах, как Египет, Турция, Марокко, Тунис и другие — в предновогоднем сезоне это основные поставщики мандаринов в Россию.

Ожидается, что на южном побережье Средиземного моря изготовление сократится в Марокко на 33%, в Турции — на 27%, Тунисе — на 17% и так далее. Предварительный прогноз организации основан на фактуре отраслевых ассоциаций из этих стран, уточняют «Известия».

Это заметное снижение по сравнение с предыдущими сезонами. Уточняется, что в этом году производители этих стран столкнулись с плохой погодой, поэтому урожай сократился.

Однако в Минсельхозе сообщили, что сокращения импорта мандаринов на российском рынке не ожидается. Снижение объемов их импорта из ряда стран компенсируется увеличением поставок из других государств.

В частности, по состоянию на 27 ноября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос импорт мандаринов из ЮАР (+35%), Марокко (+9%), Южной Кореи (+5%) и других стран. Кроме того, возобновились поставки из Китая, добавили Минсельхозе.