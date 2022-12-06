Общество

Погода портится на Северо-Западе России – синоптики

Погода портится на Северо-Западе России, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Портится погода и на Северо-Западе Европейской России. Здесь накануне снова пошёл снег. В Мурманске, например, в течение дня видимость ухудшалась до пары километров и тоже стали возникать аварии», - рассказали синоптики.

Причина разгула стихии, по их словам, – влияние атмосферный фронтов: «Они связаны с циклоном, который пытается пробиться к нам со стороны Атлантики. Но над Русской равниной стоит атмосферный блок в виде обширного антициклона. В его области заключён холодный, а потому очень тяжёлый воздух. Сегодня противоборство двух гигантов продолжится. Поля фронтальной облачности смогут пробиться чуть дальше вглубь России, но снег по-прежнему будет идти только на севере, северо-западе и крайнем западе. На остальной территории пока удержатся мороз и солнце».

Из-за увеличения контрастов давления вдоль линии раздела циклона и антициклона продолжит усиливаться ветер: штормовая зона увеличится в размерах и протянется от берегов Каспия до Балтики. В северной части порывы могут превысить 12–17 метров в секунду, отметили специалисты.

«И тем не менее, в течение недели атлантическому теплу удастся отвоевать у зимней стужи довольно значительную территорию. Уже сегодня зона оттепели пробьётся до линии Ростов-на-Дону — Махачкала. А к субботе нулевая изотерма переместится на 700 км севернее и оттаивать начнёт даже Центральная Россия, - ожидают синоптики. - Сегодня в Москве ещё задержится холодная погода – после полудня около −6 градусов. А с четверга в столице начнутся снегопады, и показания термометров пойдут вверх. Пик потепления придется на субботу — до 0 градусов, в такой ситуации в окрестностях мегаполиса не исключены ледяные дожди».