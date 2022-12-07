Общество

Рекламный рынок вырастет на 10% из-за новых торговых марок России

Российский рекламный рынок в 2023 году вырастет на 10% за счет активного продвижения отечественных брендов — их уже более 700. Об этом рассказали в компаниях.

Новые имена нуждаются в продвижении, что и позволит нарастить рекламные бюджеты. Раньше такие компании не уделяли большого внимания маркетингу и рекламе из-за жесткой конкуренции с западными брендами. В том, как будет восстанавливаться рынок рекламы в России, какие инструменты и площадки будут на нем наиболее востребованными после Нового года, сообщают «Известия».

В 2023 году рекламный рынок в России начнет восстанавливаться — он вырастет на 10% после падения в уходящем году на 25–30%. Об этом рассказали в NMi Group. По оценке компании, российский бизнес минимум на 20% увеличит расходы на рекламу. Также, по данным Национального рекламного Альянса (НРА), росту рынка способствует выход на него свыше 700 новых локальных и федеральных рекламодателей, и это количество продолжает расти.

К осени 2022 года из 33 самых крупных рекламодателей по бюджету в России остались только четыре иностранных, свидетельствуют данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), которая провела исследование на основе аналитики Mediascope.

После ухода зарубежных брендов рекламный рынок освободился, и многие производители пробуют его занять, объяснили в пресс-службе NMi Group.

«Такая динамика обоснована повышенным интересом потребителей к новым отечественным брендам. Данные нашего последнего исследования свидетельствуют о том, что подавляющее большинство (74%) потребителей с удовольствием покупают товары местного производства, а 76% считают, что российские товары не уступают в качестве зарубежным», — отметили в пресс-службе НРА.

Выход на рекламный рынок и увеличение бюджета подтвердили представители федерального и регионального бизнеса. Так, по словам владельца компании по производству текстиля для дома «Нордтекс», увеличение инвестиций в рекламу на 2023 год будет многократным — до этого времени компания выделяла «мизерные» средства на эти цели. Инвестиции пойдут на все основные каналы продвижения — ТВ, радио, соцсети, сказал он.

По данным NMi Group, большую часть рекламного бюджета компании инвестируют в рекламу на ТВ, которая дает наибольший охват, но и стоит дороже других каналов. На втором месте по объему инвестиций — digital направление. NMi Group прогнозирует, что в 2023 году радио обойдет наружную рекламу и займет третью позицию по объему рекламного бюджета.