Общество

Псковская область заняла 33 место в стране по доле работников, получающих зарплату на карту

Псковская область заняла 33 место в стране по доле работников, получающих зарплату на карту. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

70% респондентов из Псковской области получают зарплату на карту (в среднем по России таких набралось 74%). В данном случае Псковская область оказалась на 33 месте в стране по доле работников, получающих зарплату на карту. Чаще других (в 88% случае зарплату на карту получают работники в Калужкой области). В Москве таких сотрудников оказалось 77%.

Ещё каждый десятый опрошенный в Псковской области (10%) заявил, что его труд оплачивают наличными. А каждый пятый (20%) получает зарплату частично наличными, частично на карту.

С точки зрения возраста чаще всего наличными получают зарплату соискатели старше 55 лет (примерно каждый пятый или 17%). С точки зрения профессиональных областей чаще других получают деньги наличными специалисты из сфер «Автомобильный бизнес» (22%), «Рабочий персонал» (16%), а также студенты (19%).

Как отметили аналитики, львиная доля тех, кто получает зарплату на карту находится в сфере «Госслужба» (97%), «Добыча сырья» (95%), «Банки и финансы» (90%). Смешанный вариант оплаты (на карту и наличными) чаще других практикуется в сфере «Закупки» (32% опрошенных из этой области), в ресторанно-гостиничном бизнесе (35%) и в продажах (26%).

Также отметим, что в ходе опроса hh.ru лишь треть (31%) жителей СЗФО и в том числе из Псковской области ответили, что уровень текущей зарплаты устраивает, причем лишь 8% однозначно довольны своим доходом, еще 23% - скорее довольны, чем нет. 62% жителей сообщили, что нынешняя заработная плата их не удовлетворяет. А чтобы зарплата начала радовать трудящихся, она, по их словам, должна вырасти более чем в два раза – так заявил каждый пятый опрошенный (22%). Еще 32% хотели бы, чтобы их текущая зарплата увеличилась ровно в два раза. 17% трудящихся отметили, что им не хватает прибавки в 40-50%, чтобы зарплата их удовлетворяла. 21% будут полностью довольны оплатой труда, если она увеличится на 20-40%. И лишь 6% опрошенным будет достаточно роста на 10-20%.