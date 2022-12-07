Общество

Псковские одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение 7 декабря

Выпускники одиннадцатых классов 7 декабря будут писать итоговое сочинение, которое является одним из условий допуска к Государственной итоговой аттестации (ГИА).

Писать сочинение планируют более 635 тысяч выпускников по всей России, по желанию это могут сделать также выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Рособрнадзор.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо итогового сочинения вправе писать изложение. В этом году изложение напишут более 10 тысяч одиннадцатиклассников.

Там также сказали, что, начиная с 2022/23 учебного года, изменен подход к формированию комплектов тем итогового сочинения, и открытые тематические направления итогового сочинения на каждый год публиковаться больше не будут. Вместо этого формируется закрытый банк тем итогового сочинения на основе тех тем, которые использовались в прошлые годы. Банк тем включает в себя три раздела: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека».

Итоговое сочинение (изложение) начнется в 10:00 по местному времени каждого региона, продолжительность составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличена на 1,5 часа. Рекомендуемый объем итогового сочинения - от 350 слов, итогового изложения - не менее 200 слов.

Сочинение оценивается по системе «зачет»/«незачет». Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат, не явившиеся или не завершившие написание работы по уважительным причинам, смогут написать сочинение (изложение) в дополнительные сроки - 1 февраля и 3 мая 2023 года.