Общество

Великолукская транспортная прокуратура выявила нарушения в филиале университета путей сообщения

Великолукская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства, в ходе которой выявила нарушения в Великолукском филиале Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что должностными лицами образовательного учреждения не проводится дезинфекция в общежитии, состояние здания учебного корпуса № 1 Великолукского техникума железнодорожного транспорта имени К. С. Заслонова требует ремонта (на фасаде отслоение штукатурки и краски, повреждение кирпичной кладки и кровли).

Транспортный прокурор внёс представление директору образовательного учреждения. Устранение нарушений контролируется.