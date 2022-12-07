Общество

Псковичи рассказали о самых желанных новогодних подарках

Самый желанный подарок для псковичей на Новый год - деньги, на втором месте - отпуск и недвижимость. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане из города.

В качестве новогоднего подарка псковичи чаще всего мечтают получить деньги (18%). Отпуск для россиян столь же желанен, как и недвижимость (по 15% голосов). 7% хотели бы на Новый год обзавестись новым девайсом. Об автомобиле мечтают ещё 7%. О новом наряде или аксессуарах - 3% опрошенных. По 2% желают получить на Новый год драгоценности и домашнее животное. Столько же мечтает о ремонте (2%). Среди прочих желанных подарков - парфюм, спортивная экипировка, лодки, мебель, мотоциклы, музыкальные инструменты, сертификаты на обучение и сладости.

Как уточнили специалисты, мужчины чаще мечтают о деньгах, новых девайсах и автомобилях, а женщины — об отпуске, недвижимости и новых нарядах.

«В целом за два года предпочтения в новогодних подарках россиян поменялись: в 2020 году самым желанным был автомобиль, сейчас - деньги. Об отпуске в качестве новогоднего подарка россияне с каждым годом мечтают все чаще: 11% в 2020 году, 13% год назад и 15% сейчас», - отметили в сервисе SuperJob.

Опрос проводили с 26 ноября по 4 декабря.