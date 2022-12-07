Общество

Кровных родственников разыскивает усыновленный из дома малютки в Псковской области

Своих кровных родственников разыскивает Алексей в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«В моем свидетельстве об усыновлении указано следующее место рождения: город Остров Псковской области; дата рождения – 10 февраля 1972; Иванов Алексей Васильевич. Взяли меня в пятимесячном возрасте из дома малютки, и данные насчет ФИО могут быть придуманы нянечками. Теперь меня зовут Потапов Алексей Владимирович. Живу в Архангельске», - написал он в адрес программы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно отыскать по номеру №2865568.