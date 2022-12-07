Общество

Уборщику в Великих Луках готовы платить до 120 000 рублей

Работодатель в Великих Луках ищет сотрудника клининговой компании, которому готов платить до 120 000 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Компания обещает своевременную заработную плату, трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет, обучение и развитие. В вакансии отмечено, что образование не имеет значения. Среди обязанностей компания указывает проведение сухой и влажной уборки помещений.

Аналитики сервиса отметили, что в Псковской области в ноябре открыта всего 1 вакансия, предлагающая работу специалистам по клинингу с зарплатой в два раза выше среднерыночного дохода. Предлагаемая зарплата в данной вакансии на 76 000 рублей больше средней предлагаемой зарплаты по области, которая составляет 43 700 рублей.

В Псковской области спрос на специалистов по клинингу не увеличивается, однако постепенно растёт спрос на специалистов юридической сферы (+34% вакансий), сферы науки и образования (+16%) и транспортной сферы (+15%).