Общество

На службу в ОМОН приглашают псковичей

Псковичей приглашают в подразделения вневедомственной охраны, ОМОН и воинские части Росгвардии для прохождения службы, как на территории Псковской области, так и в зоне проведения специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Пункт отбора на службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, 77. Время работы: с 8.00 до 18.00 ежедневно, в том числе в выходные дни.

«Здесь расскажут о вакантных должностях, требованиях к кандидатам и социальных гарантиях, а также помогут в оформлении документов», - пояснили в ведомстве.

Подробности можно узнать по телефону: 8112 - 73-43-13.