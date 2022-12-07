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Общество

Елена Бибикова проведёт личный приём граждан в Пскове 9 декабря

07.12.2022 12:14|ПсковКомментариев: 0

Декада приёмов граждан проходит в рамках дня рождения партии «Единая Россия». 9 декабря личный приём граждан в Пскове проведёт заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. 

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

«В пятницу, 9 декабря, в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Анатольевича Медведева член Совета Федерации ФС РФ от Псковской области, член комитета по социальной политике Елена Бибикова проведёт приём граждан по личным вопросам», - сообщили в отделении партии. 

Приём будет проходить с 11.00 до 13.00 по адресу: Псков, улица Гоголя, 9.

Предварительная запись на приём осуществляется по телефону: (8112) 66-25-12.

Теги: #Единая Россия #прием граждан
Источник: Псковская Лента Новостей
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