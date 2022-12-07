Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Алексеем Овсянниковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня, 7 декабря, ведущий Константин Калиниченко подведет итоги уходящего года вместе с начальником управления МВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым. Гость студии расскажет о ситуации с преступностью в регионе, о результатах работы полиции по разным направлениям, а также ответит на вопросы радиослушателей.

Как бороться с телефонным терроризмом и мошенничеством? Что изменилось в работе УМВД России по Псковской области в связи с СВО? И в чем причина роста преступности в наше время?

Телефон прямого эфира - 56-73-72.

Трансляция завершена.