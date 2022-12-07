Общество

В России не хватает акушеров - эксперт

В России не хватает медицинских специалистов, в частности, неонатологов и акушеров, сообщил директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» министерства здравоохранения РФ Геннадий Сухих.

«Ну, смотрите, врачей не хватает более восьми тысяч в стране, неонатологов - три с лишним, акушеров - чуть-чуть меньше», - сказал он на XV юбилейной всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицина и качество – 2022», которая проходит в медиацентре «Россия Сегодня», пишет РИА Новости.

По мнению Сухих, молодых специалистов важно посылать в «короткую армию», в обычную районную больницу, чтобы приобрести опыт.