Алексей Овсянников оценил готовность полиции к появлению людей с «донбасским синдромом»

Полиция Псковской области на сегодняшний день готова ко всему, в том числе к появлению в обществе людей с «донбасским синдромом». При этом такой синдром, скорее всего, выдумка. Об этом начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он призвал обратить внимание на то, что за каждым таким синдромом стоит жизнь отдельного человека. «Если начинать разбираться в мотивах, которые побудили человека совершить то или иное преступление, окажется, что виноват совсем не чеченский синдром и так далее», - считает начальник управления МВД России по Псковской области.