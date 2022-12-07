Общество

Алексей Овсянников оценил готовность полиции к появлению людей с «донбасским синдромом»

Полиция Псковской области на сегодняшний день готова ко всему, в том числе к появлению в обществе людей с «донбасским синдромом». При этом такой синдром, скорее всего, выдумка. Об этом начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников сообщил в программе «Обратный отсчёт» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Вопрос непростой. Наша полиция готова на сегодняшний день ко всему, но пока мне кажется, что это всё выдумка. Единичные были случаи, того же самого "афганского синдрома". Я служу в органах внутренних дел с 1989 года и успел застать и афганский, и чеченский синдромы. Они больше надуманные синдромы. Это моё субъективное мнение», - сказал Алексей Овсянников.

Он призвал обратить внимание на то, что за каждым таким синдромом стоит жизнь отдельного человека. «Если начинать разбираться в мотивах, которые побудили человека совершить то или иное преступление, окажется, что виноват совсем не чеченский синдром и так далее», - считает начальник управления МВД России по Псковской области.