Общество

Ozon снял с продажи книги с пропагандой ЛГБТ по обращению Хинштейна

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что после его обращения маркетплейс Ozon удалил из продажи книги с пропагандой ЛГБТ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, запрещающий пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 миллионов рублей, пишет РИА Новости.

«Один из крупнейших цифровых маркетплейсов Ozon сегодня удалил из продажи книги, пропагандирующие ЛГБТ, включая печально известное "Лето…". Это произошло сразу после того, как я обратился к руководству компании с требованием исполнить наши законы о запрете ЛГБТ-пропаганды», - сообщил депутат в Telegram-канале.