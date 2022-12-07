Общество

Качество российского высокотехнологичного оборудования оценил с хирургами Пскова Игорь Дитрих

Новую эндоскопическую стойку для проведения лапароскопических операций апробируют хирурги Псковской областной клинической больницы. Оборудование разработано и изготовлено в России и, по мнению врачей, не только является достойным аналогом привычных импортных образцов, но и имеет ряд преимуществ. Вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих, в прошлом замглавного врача по хирургии ведущего регионального медучреждения, лично оценил качество представленной российской техники во время операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Недавно с врачами областной больницы мы были на российском хирургическом конгрессе. Процентов 90 представленного на выставке оборудования было российского производства, - рассказал предысторию Игорь Дитрих. – Одна из российских компаний любезно согласилась поставить в нашу больницу на апробацию эндоскопическую стойку для проведения лапароскопических операций. Данная стойка произведена в Санкт-Петербурге. Почти 80% её содержимого – российский продукт. Раньше мы работали в основном на зарубежном оборудовании. А это пример, где и так же всё хорошо видно, и коагуляция работает, и кровотечения нет, и инструменты в руках хирурга послушные».

Операцию по удалению жёлчного пузыря через проколы в брюшной стенке выполнил заведующий отделением общей хирургии Псковской областной клинической больницы Денис Фёдоров – ученик Игоря Дитриха, а в качестве его ассистента выступил сын хирурга, Вячеслав Дитрих.

«Не ощущаем никакого дискомфорта. Достойный конкурент. Оборудование высокого класса, приятно работать, нас оно устраивает», - поделился впечатлениями во время операции Денис Фёдоров. По словам врача, схожие впечатления и у коллег в других отделениях. С новой стойкой «ЭФА Медика» хирурги работают вторую неделю, выполнено уже около двух десятков операций, и впечатления только хорошие – «отрицательных мнений не было, всем нравится, всех устраивает».

Игорь Дитрих подчеркнул, что апробация оборудования проходит не на уникальных операциях – подобные сегодняшней врачи выполняют сотнями. Например, жёлчный пузырь в областной больнице удалили за год более четырёхсот раз. «Каждый день для таких операций необходимо высокотехнологичное оборудование», - добавил хирург.

Любая техника со временем требует либо дополнительных комплектующих, либо запчастей, обратил внимание главный врач областной клинической больницы Евгений Панферов. А если она активно используется – тем более. «Всё со временем изнашивается. На данный момент укомплектование импортными аналогами затруднено в связи с событиями, которые происходят в мире. Данное оборудование позволит нам ни от кого не зависеть, вовремя закупать всё необходимое и пользоваться без ограничений», - рассказал о преимуществах главврач. На вооружении больницы, по словам руководителя, есть и другие достойные экземпляры российских производителей. А на будущий год больница уже сделала в закупках акцент на укомплектовании именно российским оборудованием. По результатам торгов может быть приобретена и стойка, которую сейчас апробируют хирурги.

Директор по развитию компании «ЭФА Медика» Сергей Воронцов также присутствовал на операции. Представитель российского производителя рассказал, что с псковскими врачами не раз приходилось встречаться, общаться на конгрессах и конференциях. «Здесь прекрасный коллектив, атмосфера и, конечно, уровень профессионального мастерства сравним с уровнем любого федерального центра», - поделился впечатлениями сотрудник «ЭФА Медики».

Предоставление техники на апробацию позволяет компании продемонстрировать свои возможности. «Российское оборудование может совершенно свободно, на равных конкурировать с лучшими образцами зарубежных производителей, - уверен Сергей Воронцов. - Апробация необходима для того, чтобы хирурги ознакомились, чтобы специалисты реально оценили. На словах цифровую технику проверить нельзя – она вся по цифрам может быть одинаковой. А вот по качеству – там уже работают технологии».

Игорь Дитрих уверен, введённые санкции позволили по достоинству оценить российское оборудование. «Это новый толчок и скачок для развития нашей промышленности, нашего медицинского оборудования, которое, к сожалению, на несколько десятков лет было забыто и отстранено», - добавил вице-спикер областного Собрания депутатов.