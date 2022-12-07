Общество

Атлантическое тепло захватывает Европейскую Россию

Большая часть Европейской России пока ещё остаётся под влиянием морозного антициклона, но с запада его продолжают теснить атлантические циклоны, в циркуляции которых заключены тёплые воздушные массы, сообщает метеоцентр «Фобос».

Это из-за них в западных регионах идёт снег и отмечаются гололёдные явления.

Накануне в Санкт-Петербурге за сутки выпало около 10% месячной нормы снега, что вызвало перебои в работе транспорта. В Москве погода ещё оставалась относительно спокойной: мороз и солнце, как и все последние 2 недели. Температура в течение суток опустилась до −7°, это ниже даже январской нормы.

Уже сегодня первые атмосферные фронты пробьются в центр Русской равнины. В зоне ненастной погоды окажется территория от Крыма до Белого моря. Везде, за исключением Причерноморья, будут идти небольшие снегопады.

Центральные области России пока ещё останутся в зоне зимних холодов. Но это ненадолго – атлантические воздушные массы продолжат теснить антициклон на восток, а температура станет быстро расти. Основная волна тепла доберётся до Подмосковья в конце недели. Почти вся Русская равнина к тому моменту окажется укрыта облачностью.

На севере и северо-западе осадки будут выпадать в виде снега, в Черноземье – в виде дождя, местами довольно сильного. Ну а в пограничной зоне, где столкнутся арктические и атлантические воздушные массы, могут отмечаться гололедные явления.

В Москве снегопады начнутся уже сегодня, и к концу суток снежный покров в мегаполисе вырастет на 3–5 см. При этом потеплеет до −4°. В последующие дни температура продолжит расти и сохранятся осадки. Причём, в субботу и понедельник, когда температура повысится до 0…+1°, они даже местами могут переходить в ледяные дожди.