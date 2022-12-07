Общество

Международный день художника отмечают 8 декабря

Международный день художника, который был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира», отмечается 8 декабря.

Это не единственная дата, связанная с профессией художника. Украина празднует этот день в октябре, а в России он отмечается в отдельных регионах в разные дни – Курская область празднует День художника 9 августа, а Липецкая – 25 декабря, уточняет calend.ru.

Некоторые творческие объединения предлагают проведение праздника 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо, которого мастера и знатоки живописи считают величайшим художником XX века. Так что единого мнения о дате в профессиональном сообществе пока не сложилось.

Профессии художника тысячи лет – еще древние люди создавали картины наскальной живописи. В Древнем Египте художники пользовались большим уважением. Считалось, что написанные изображения обладают магическим эффектом. В Средние века главными направлениями искусства являлись иконопись, фрески и мозаика. Во время эпохи Возрождения развился портретный жанр, который не теряет актуальности и сегодня.

Сегодня в честь праздника проводится множество различных мероприятий (пленэры, мастер-классы, инсталляции и перфомансы) и тематических выставок в учреждениях культуры, музеях, галереях.