Общество

В Пскове встречать Новый год на работе чаще приходится мужчинам

Новый год остается преимущественно домашним и семейным праздником: встречать его дома с родными собирается большинство жителей Пскова. Провожать уходящий год на работе чаще приходится мужчинам.

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города. 3 из 4 жителей Пскова (75%) планируют встретить Новый год дома: праздник в родных стенах - это по-прежнему самый популярный формат новогоднего торжества. Слушать бой курантов на работе придется 8% опрошенных. Причем на трудовые смены и дежурства в ночь с 31 декабря на 1 января чаще соглашаются мужчины (12% против 3% среди женщин). По 3% горожан отметят наступление 2023-го в гостях и в поездке в другом городе, 1% - в деревне или на даче.

Еще 2% назвали другие варианты: за границей, на улице, в ресторане и так далее. Лучшая компания для встречи Нового года - это семья, считают жители Пскова: отмечать праздник в кругу родных намерен 73% опрошенных. В одиночестве проведут новогоднюю ночь 13% респондентов. Вдвоем с любимым человеком - 4%. Столько же опрошенных собираются праздновать с коллегами по работе. 2% встретят новый год с друзьями, а 1% - в компании любимого питомца.

При этом отмечают праздник с семьей чаще женщины (77% против 63% среди представителей сильного пола), в одиночестве - мужчины (16% против 7% среди женщин). По сравнению с прошлым годом россияне в целом стали чуть чаще встречать Новый год дома с семьей.