Общество

Игорь Иванов выступил против продления сроков использования СИЗ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принял участие в круглом столе, организованном Федерацией независимых профсоюзов России, по теме «Профсоюзный контроль при переходе на единые типовые нормы и новые правила обеспечения средствами индивидуальной защиты». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Мероприятие состоялось в рамках международного форума и 26-й специализированной выставки «Безопасность и охрана труда».

«В сентябре 2023 года вводятся единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств. Профсоюзам со своей стороны необходимо на всех уровнях делать так, чтобы новые правила работали во благо безопасности человека труда, чтобы в результате все стороны получили рабочую систему, а не хаотичную и разрозненную, которую во многом имеем сегодня. Важную тему о закреплении за профсоюзами права участия в работе по выбору поставщиков и производителей СИЗ совместно с работодателем поднимают профсоюзы. Чтобы выбор был объективным, и как можно меньше было у нерадивых работодателей возможностей сэкономить там, где экономить просто недопустимо», - пояснили в облсовпрофе.



Игорь Иванов отметил высокопрофессиональную работу департамента охраны труда и экологии ФНПР и лично главного технического инспектора ФНПР Алексея Безюкова.

«Также, на мой взгляд, очень правильно то, что остаётся неизменной наша позиция в отношении возможности продления сроков использования средств индивидуальной защиты. Чёткое: "Нет"! Подошёл срок выработки - значит на выброс, даже если с виду СИЗ находится в идеальном состоянии», - прокомментировал позицию профсоюзов Игорь Иванов.

Охрана труда - это одно из основных и важных направлений работы профсоюзов России, добавили в облсовпрофе.