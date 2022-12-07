Общество

Великолукская сельскохозяйственная академия отмечает 65-летие

Торжественное мероприятие, посвященное 65-летию Великолукской государственной сельскохозяйственной академии пройдет сегодня, 8 декабря. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказала врио ректора академии Юлия Фёдорова.

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Она отметила, что мероприятия, посвященные 65-летию академии, проходят в течение всей недели. Так, в стенах академии состоялись две научные конференции, открылись театральная студия, фотовыставки и студенческий центр.

«У нас был запущен проект "65 добрых дел для академии", и мы старались выполнять его по мере возможности. Каждый факультет, каждое структурное подразделение старалось сделать что-то хорошее», – рассказала Юлия Фёдорова.

Сегодня откроется научная выставка и пройдёт дегустация чая собственного производства. Затем в 14.00 состоится торжественная часть, на которое приглашены официальные лица. Также мероприятие посетит первый заместитель главы Великих Лук Светлана Степанова и председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов.

Великолукская государственная сельскохозяйственная академия создана в соответствии с приказом министерства сельского хозяйства СССР от 12 декабря 1957 года как Великолукский сельскохозяйственный институт.

Учебное заведение переименовывалось. Последнее переименование состоялось в соответствии с приказом министерства сельского хозяйства РФ в 2014 году.

«Потребность в сельскохозяйственных кадрах была всегда, и на тот момент открытие нашей академии послужило толчком для поднятия на должный уровень сельского хозяйства. Наша область всегда была аграрной. Создание здесь образовательной организации, которая будет заниматься подготовкой кадров для сельского хозяйства, - стало очень серьезным этапом», – добавила врио ректора Юлия Фёдорова.