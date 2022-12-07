Общество

Единая информационно-коммуникационная платформа объединила школы Псковской области

Все школы Псковской области включены в единое образовательное пространство со всем необходимым функционалом: электронный журнал и дневник, чаты и онлайн-уроки. Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум» совместно с Региональным центром информационных технологий Псковской области объединили информационную систему «Электронные журналы и дневники», входящую в состав системы «Цифровое образование Псковской области», и сервис коммуникаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Апробировать новые возможности смогут около 4,5 тыс. учителей, более 68,3 тыс. школьников региона. В Псковской области в сфере образования создана и внедряется государственная информационная система, охватывающая дошкольное, общее, профессиональное и дополнительное образование, а также ключевые процессы по оценке качества образований, мероприятия в образовании - от олимпиад до экскурсий в музей с классом.

«Наша цель - создать умную цифровую среду, которая поможет на основе имеющихся данных, без дополнительной нагрузки, восполнять образовательные дефициты учащимся, эффективно формировать траектории развития педагогам, выбирать образовательные возможности для своих детей родителям, принимать решения управленцам, в конечном итоге обеспечить цифровую трансформацию сферы образования и войти число лучших стран мира по качеству общего образования», - сказал врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

«"Сферум" стремится расширить функционал и повысить удобство онлайн-взаимодействия учителей, учеников и их родителей на всех уровнях. Интеграция с электронными журналами и дневниками позволяет предоставить пользователям все необходимые функции для образовательного процесса в формате одного окна», - прокомментировал гендиректор компании «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

«Сферум» ведет процесс интеграции электронных журналов и дневников и в ряде других регионов. Информационно-коммуникационная образовательная платформа была запущена в марте прошлого года в соответствии с постановлением правительства РФ № 2040 в рамках создания «Цифровой образовательной среды». Компания-разработчик «Сферума» входит в реестр отечественного программного обеспечения и реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, а также является резидентом Сколково.